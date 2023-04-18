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«Беседка»: Почему спектакль «Лягушки» нужно досмотреть до конца
19.04.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Новый выпуск программы «Беседка» посвящен спектаклю «Лягушки», премьера которого сегодня, 19 апреля, состоится в Псковском драмтеатре. Роман современного китайского писателя Мо Яня на псковской сцене воплотил режиссер Никита Кобелев. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о китайской драме на псковской сцене, об общности китайской и российской культуры, о вечных темах «Лягушек», о сказочном мире китайского писателя Мо Яня и о театральных трендах. Также Никита Кобелев рассказал, почему спектакль «Лягушки» нужно досмотреть до конца.
Источник: ПЛН-FM
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