www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
7 апреля 17 апреля 17 апреля 29 марта 18 апреля 7 апреля 17 апреля 28 марта 18 апреля 13 апреля 11 апреля 17 апреля Телефон прямого эфира 7 апреля 17 апреля 17 апреля

«Беседка»: Почему спектакль «Лягушки» нужно досмотреть до конца

19.04.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Новый выпуск программы «Беседка» посвящен спектаклю «Лягушки», премьера которого сегодня, 19 апреля, состоится в Псковском драмтеатре. Роман современного китайского писателя Мо Яня на псковской сцене воплотил режиссер Никита Кобелев. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о китайской драме на псковской сцене, об общности китайской и российской культуры, о вечных темах «Лягушек», о сказочном мире китайского писателя Мо Яня и о театральных трендах. Также Никита Кобелев рассказал, почему спектакль «Лягушки» нужно досмотреть до конца.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты