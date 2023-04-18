«Беседка»: Почему спектакль «Лягушки» нужно досмотреть до конца

Новый выпуск программы «Беседка» посвящен спектаклю «Лягушки», премьера которого сегодня, 19 апреля, состоится в Псковском драмтеатре. Роман современного китайского писателя Мо Яня на псковской сцене воплотил режиссер Никита Кобелев. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о китайской драме на псковской сцене, об общности китайской и российской культуры, о вечных темах «Лягушек», о сказочном мире китайского писателя Мо Яня и о театральных трендах. Также Никита Кобелев рассказал, почему спектакль «Лягушки» нужно досмотреть до конца.

Источник: ПЛН-FM