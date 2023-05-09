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«Беседка»: Лидер псковского «Движения первых» о возрождении пионерии и патриотизме молодежи

10.05.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гостья студии - председатель совета Псковского регионального отделения «Движения первых» Екатерина Родина. Ведущий Артем Татаренко поговорил с ней о возрождении пионерии и патриотизме молодежи.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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