«Беседка»: Лидер псковского «Движения первых» о возрождении пионерии и патриотизме молодежи

Гостья студии - председатель совета Псковского регионального отделения «Движения первых» Екатерина Родина. Ведущий Артем Татаренко поговорил с ней о возрождении пионерии и патриотизме молодежи.

Источник: ПЛН-FM