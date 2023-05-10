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«Беседка»: Алеся Михачева о разнице между волонтерством и добровольчеством

11.05.2023 09:00 «ПЛН-FM»

В рамках цикла программ, посвященных популяризации волонтерской и добровольческой деятельности в нашем регионе, мы беседуем с руководителем регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алесей Михачевой. Она расскажет, что послужило толчком для развития волонтерского движения в регионе, в чем разница между волонтерством и добровольчеством и какими направлениями деятельности занимается ресурсный центр.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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