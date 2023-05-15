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«Беседка»: Александр Коновалов о том, какой футбол нам нужен

16.05.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о том, какой футбол нам нужен, каковы проблемы и перспективы развития спорта №1 в Псковской области - вопросы, которые волнуют и спортсменов, и болельщиков.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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