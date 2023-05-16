«Беседка»: Глава комитета семей воинов Отечества в Псковской области о помощи участникам СВО

В рамках цикла программ, посвященных популяризации волонтерской и добровольческой деятельности, а также помощи участникам СВО и их семьям в нашем регионе мы сегодня беседуем с Марией Филоновой – руководителем комитета семей воинов Отечества в Псковской области.

В нашем регионе проводиться значительная, многоплановая работа по поддержке участников СВО и членов их семей. В этой работе задействованы и органы власти, и общественные организации, предприятия, добровольцы и волонтеры. Какое место в этом строю отводится комитету семей воинов Отечества в области? Если говорить в целом, какие меры поддержки оказываются участникам СВО и их семьям? Об этом с Марией Филоновой побеседовала Любовь Кузнецова.

Источник: ПЛН-FM