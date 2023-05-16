16.05.2023 18:50 «Беседка»: Глава комитета семей воинов Отечества в Псковской области о помощи участникам СВО
«Беседка»: Глава комитета семей воинов Отечества в Псковской области о помощи участникам СВО
16.05.2023 18:50 «ПЛН-FM»
В рамках цикла программ, посвященных популяризации волонтерской и добровольческой деятельности, а также помощи участникам СВО и их семьям в нашем регионе мы сегодня беседуем с Марией Филоновой – руководителем комитета семей воинов Отечества в Псковской области.
В нашем регионе проводиться значительная, многоплановая работа по поддержке участников СВО и членов их семей. В этой работе задействованы и органы власти, и общественные организации, предприятия, добровольцы и волонтеры. Какое место в этом строю отводится комитету семей воинов Отечества в области? Если говорить в целом, какие меры поддержки оказываются участникам СВО и их семьям? Об этом с Марией Филоновой побеседовала Любовь Кузнецова.
Источник: ПЛН-FM
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