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«Беседка»: Нужны ли наблюдатели на выборах в условиях цифровизации избирательного процесса?

18.05.2023 08:30 «ПЛН-FM»

Гость сегодняшнего эфира – руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним об общественном наблюдении: о целях, задачах и насколько актуально общественное наблюдение в современных условиях. Зачем наблюдатели нужны на выборах? Какой смысл в человеке, сидящем на стульчике в углу, когда в электоральные процессы пришли цифровые технологии? Реально ли наблюдать за ДЭГ? Можно ли сходу отличить честного наблюдателя от провокатора? Об этом и многом другом — в течение ближайших 15 минут.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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