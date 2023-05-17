«Беседка»: Нужны ли наблюдатели на выборах в условиях цифровизации избирательного процесса?

Гость сегодняшнего эфира – руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним об общественном наблюдении: о целях, задачах и насколько актуально общественное наблюдение в современных условиях. Зачем наблюдатели нужны на выборах? Какой смысл в человеке, сидящем на стульчике в углу, когда в электоральные процессы пришли цифровые технологии? Реально ли наблюдать за ДЭГ? Можно ли сходу отличить честного наблюдателя от провокатора? Об этом и многом другом — в течение ближайших 15 минут.

Источник: ПЛН-FM