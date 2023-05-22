«Беседка»: О проблемах общественного наблюдения на выборах

Гость студии – руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков. Он рассказал, какие проблемы, на взгляд эксперта существуют в теории и практике общественного наблюдения на выборах, какие навыки и знания нужны для того, чтобы стать наблюдателем и как подготовить качественного наблюдателя.

Источник: ПЛН-FM