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«Беседка»: О проблемах общественного наблюдения на выборах

23.05.2023 08:42 «ПЛН-FM»

Гость студии – руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков. Он рассказал, какие проблемы, на взгляд эксперта существуют в теории и практике общественного наблюдения на выборах, какие навыки и знания нужны для того, чтобы стать наблюдателем и как подготовить качественного наблюдателя.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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