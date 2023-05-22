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«Беседка»: О проблемах общественного наблюдения на выборах
23.05.2023 08:42 «ПЛН-FM»
Гость студии – руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков. Он рассказал, какие проблемы, на взгляд эксперта существуют в теории и практике общественного наблюдения на выборах, какие навыки и знания нужны для того, чтобы стать наблюдателем и как подготовить качественного наблюдателя.
Источник: ПЛН-FM
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