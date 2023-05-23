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«Беседка»: Наталия Соколова об итогах работы, подростковом вандализме и летнем отдыхе

24.05.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова.

1 июня состоится сессия Псковского областного Собрания, на которой детский омбудсмен будет отчитываться о своей работе в 2022 году. В преддверии отчетной сессии Наталия Соколова рассказала, как для нее сложился прошлый год и первые месяцы текущего, почему этот период стал для нее проверкой и какие вызовы внесли изменения в структуру и тематику обращений, которые к ней поступали. Также ведущая Татьяна Иванова обсудила с Наталией Соколовой проблему подросткового вандализма и планы на летнюю оздоровительную кампанию для детей.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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