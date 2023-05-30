«Беседка»: Андрей Царев об эффективности программы «Доступная среда» и грядущем юбилее ЦЛП

В рамках цикла программ, посвященных доступной среде и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, Любовь Кузнецова беседует с директором Центра Лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андреем Царевым. Он рассказал, насколько действенна реализуемая в России программа «Доступная среда», как изменился ЦЛП за 30 лет своего существования и как за это время изменилось общество по отношению к особенным людям.

Источник: ПЛН-FM