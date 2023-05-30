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«Беседка»: Андрей Царев об эффективности программы «Доступная среда» и грядущем юбилее ЦЛП
31.05.2023 08:55 «ПЛН-FM»
В рамках цикла программ, посвященных доступной среде и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, Любовь Кузнецова беседует с директором Центра Лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андреем Царевым. Он рассказал, насколько действенна реализуемая в России программа «Доступная среда», как изменился ЦЛП за 30 лет своего существования и как за это время изменилось общество по отношению к особенным людям.
Источник: ПЛН-FM
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