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«Беседка»: Как правильно пользоваться средствами индивидуальной мобильности?

01.06.2023 08:35 «ПЛН-FM»

Совсем недавно в Правилах дорожного движения появился термин «средство индивидуальной мобильности». Зачем нужно было отдельно его зафиксировать и каковы основные правила, действующие для СИМ? Хватит ли у ГИБДД имеющихся сил для того, чтобы следить еще и за самокатчиками и надо ли для них вводить водительские права? Об этом рассказала инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Любовь Ильюкова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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