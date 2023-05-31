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«Беседка»: Как правильно пользоваться средствами индивидуальной мобильности?
01.06.2023 08:35 «ПЛН-FM»
Совсем недавно в Правилах дорожного движения появился термин «средство индивидуальной мобильности». Зачем нужно было отдельно его зафиксировать и каковы основные правила, действующие для СИМ? Хватит ли у ГИБДД имеющихся сил для того, чтобы следить еще и за самокатчиками и надо ли для них вводить водительские права? Об этом рассказала инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Любовь Ильюкова.
Источник: ПЛН-FM
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