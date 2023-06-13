«Беседка»: О суррогатном «Мистере Сидре» и отмене фестиваля «I Love Cider 2023»

Гость студии - председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним историю с массовым отравлением россиян суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» и произошедшую на этом фоне отмену фестиваля «I Love Cider 2023».

Источник: ПЛН-FM