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«Беседка»: О суррогатном «Мистере Сидре» и отмене фестиваля «I Love Cider 2023»
14.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним историю с массовым отравлением россиян суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» и произошедшую на этом фоне отмену фестиваля «I Love Cider 2023».
Источник: ПЛН-FM
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