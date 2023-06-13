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«Беседка»: О суррогатном «Мистере Сидре» и отмене фестиваля «I Love Cider 2023»

14.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним историю с массовым отравлением россиян суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» и произошедшую на этом фоне отмену фестиваля «I Love Cider 2023».

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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