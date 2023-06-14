«Беседка»: Как избежать ДТП с детьми-пассажирами?

ПЛН FM начинает цикл программ, в котором будут обсуждаться дорожные ошибки, приводящие к ДТП. И сегодня речь пойдет о том, как избежать трагедии с детьми-пассажирами. Об этом расскажет временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по псковской области полковник полиции Сергей Иванчук.

Источник: ПЛН-FM