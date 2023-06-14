www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 июня 31 мая 7 июня 5 июня 13 июня 14 июня Телефон прямого эфира 12 июня 8 июня 9 июня 8 июня 15 июня 13 июня 25 мая 2 июня 13 июня

«Беседка»: Как избежать ДТП с детьми-пассажирами?

15.06.2023 08:30 «ПЛН-FM»

ПЛН FM начинает цикл программ, в котором будут обсуждаться дорожные ошибки, приводящие к ДТП. И сегодня речь пойдет о том, как избежать трагедии с детьми-пассажирами. Об этом расскажет временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по псковской области полковник полиции Сергей Иванчук.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты