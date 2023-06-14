14.06.2023 18:20 «Дневной дозор»: Что нужно сделать псковской оппозиции, чтобы достойно выступить на выборах-2023?
«Беседка»: Как избежать ДТП с детьми-пассажирами?
15.06.2023 08:30 «ПЛН-FM»
ПЛН FM начинает цикл программ, в котором будут обсуждаться дорожные ошибки, приводящие к ДТП. И сегодня речь пойдет о том, как избежать трагедии с детьми-пассажирами. Об этом расскажет временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по псковской области полковник полиции Сергей Иванчук.
Источник: ПЛН-FM
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