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«Беседка»: Об опасностях выезда на встречку
20.06.2023 08:10 «ПЛН-FM»
ПЛН FM продолжает цикл программ, в котором обсуждаются дорожные ошибки, приводящие к ДТП. И сегодня речь пойдет об опасностях, которые таит выезд на встречную полосу.
Об этом расскажет временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Иванчук.
Источник: ПЛН-FM
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