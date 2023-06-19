«Беседка»: Об опасностях выезда на встречку

ПЛН FM продолжает цикл программ, в котором обсуждаются дорожные ошибки, приводящие к ДТП. И сегодня речь пойдет об опасностях, которые таит выезд на встречную полосу.

Об этом расскажет временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Иванчук.

Источник: ПЛН-FM