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«Беседка»: Об опасностях выезда на встречку

20.06.2023 08:10 «ПЛН-FM»

ПЛН FM продолжает цикл программ, в котором обсуждаются дорожные ошибки, приводящие к ДТП. И сегодня речь пойдет об опасностях, которые таит выезд на встречную полосу.

Об этом расскажет временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Иванчук.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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