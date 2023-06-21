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«Беседка»: Об общественном наблюдении за выборами
22.06.2023 09:00 «ПЛН-FM»
Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.
Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о работе общественного штаба при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в регионе в 2023 году.
Источник: ПЛН-FM
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