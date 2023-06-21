«Беседка»: Об общественном наблюдении за выборами

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о работе общественного штаба при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в регионе в 2023 году.

Источник: ПЛН-FM