«Беседка»: Поэт в России больше, чем поэт?

Гостем очередного выпуска программы «Беседка» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) стала поэтесса Анна Егоян.

22 июня на террасе отеля «Покровский» в Пскове Анна Егоян выступит с программой «Человеку нужен человек» под живое музыкальное сопровождение Эдуарда Назарова.

Об Анне Егоян говорят, что она настоящий феномен интернета, которая покорила ценителей прекрасного необыкновенным голосом, своими талантливыми произведениями, красотой и умением оставаться искренней и простой.

Она автор сборника стихотворений «Высшая точка чувств», известная поэтесса и чтец, которая получила большую популярность в социальных сетях благодаря чтению стихотворений под музыкальное сопровождение.

Ведущая Дина Дабришюте с гостьей эфира попытались найти ответ на вопрос: «Поэт в России больше, чем поэт?»

Источник: ПЛН-FM