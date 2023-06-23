12:35 «Беседка»: Летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков о космосе, Антарктиде и коммерческой космонавтике
«Беседка»: О работе ресурсного центра Производственно-интеграционных мастерских
26.06.2023 18:45 «ПЛН-FM»
В рамках цикла программ, посвященных доступной среде и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья Любовь Кузнецова беседует с руководителем Регионального ресурсного центра Производственно-интеграционных мастерских Вячеславом Сукмановым.
Источник: ПЛН-FM
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