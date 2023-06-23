«Беседка»: О работе ресурсного центра Производственно-интеграционных мастерских

В рамках цикла программ, посвященных доступной среде и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья Любовь Кузнецова беседует с руководителем Регионального ресурсного центра Производственно-интеграционных мастерских Вячеславом Сукмановым.

Источник: ПЛН-FM