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«Беседка»: О работе ресурсного центра Производственно-интеграционных мастерских

26.06.2023 18:45 «ПЛН-FM»

В рамках цикла программ, посвященных доступной среде и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья Любовь Кузнецова беседует с руководителем Регионального ресурсного центра Производственно-интеграционных мастерских Вячеславом Сукмановым.

Источник: ПЛН-FM



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