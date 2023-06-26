www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
31 мая 15 июня 13 июня 12 июня 7 июня 2 июня Телефон прямого эфира 5 июня 9 июня 8 июня 8 июня 14 июня 13 июня 8 июня 25 мая 7 июня

«Беседка»: Светлана Мельникова о фестивале «Довмонт Псковский»

27.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гостем очередного выпуска программы «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала генеральный директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ведущий Олег Добрынин поговорил с ней о грядущем фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский», который пройдет в Псковском кремле 1 июля с 12:00 до 19:00.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты