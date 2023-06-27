«Беседка»: О центре видеонаблюдения за выборами и общественном наблюдении за ДЭГ

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о центре видеонаблюдения за выборами, трехдневном голосовании и общественном наблюдении за дистанционным электронным голосованием.

Источник: ПЛН-FM