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«Беседка»: О центре видеонаблюдения за выборами и общественном наблюдении за ДЭГ
28.06.2023 09:00 «ПЛН-FM»
Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.
Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о центре видеонаблюдения за выборами, трехдневном голосовании и общественном наблюдении за дистанционным электронным голосованием.
Источник: ПЛН-FM
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