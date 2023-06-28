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«Беседка»: Как стать наблюдателем?
29.06.2023 08:15 «ПЛН-FM»
Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.
Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о наблюдателях: кто эти люди, где и как они проходят обучение.
Источник: ПЛН-FM
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