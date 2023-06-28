«Беседка»: Как стать наблюдателем?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о наблюдателях: кто эти люди, где и как они проходят обучение.

Источник: ПЛН-FM