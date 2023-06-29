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«Беседка»: Мария Баянкина о возвращении «Лавандовой ночи»
30.06.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Гостем нового выпуска программы «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала ведущая солистка Мариинского театра Мария Баянкина.
Ведущие Артем Татаренко и Светлана Буканова обсудили с ней традиционную «Лавандовую ночь» - долгожданный концерт уже в шестой раз пройдет под открытым небом на террасе отеля «Покровский» в Пскове 30 июня.
Источник: ПЛН-FM
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