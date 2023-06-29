«Беседка»: Мария Баянкина о возвращении «Лавандовой ночи»

Гостем нового выпуска программы «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала ведущая солистка Мариинского театра Мария Баянкина.

Ведущие Артем Татаренко и Светлана Буканова обсудили с ней традиционную «Лавандовую ночь» - долгожданный концерт уже в шестой раз пройдет под открытым небом на террасе отеля «Покровский» в Пскове 30 июня.

Источник: ПЛН-FM