«Беседка»: Кинорежиссер Андрей Егоров о фильмах, представленных на фестиваль «Западные ворота»

Разговор посвящен IV кинофестивалю «Западные ворота», который с 7 по 9 июля пройдет в Пскове. На фоне ухудшения отношения России с Западом фестиваль меняет свой формат и на суд зрителя приходят ленты из стран Ближнего зарубежья. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с кинорежиссером, руководителем учебного центра «Ленфильм» Андреем Егоровым о том, как он с точки зрения эксперта оценивает фильмы Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии и Таджикистана, за что сегодня следует уважать российское кино и как зрителю, который любит Бергмана и Тарковского, найти среди современного российского кинематографа те картины, которые его не разочаруют.

Источник: ПЛН-FM