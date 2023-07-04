09:00 «Беседка»: Кинорежиссер Андрей Егоров о фильмах, представленных на фестиваль «Западные ворота»
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«Беседка»: Кинорежиссер Андрей Егоров о фильмах, представленных на фестиваль «Западные ворота»
05.07.2023 09:00 «ПЛН-FM»
Разговор посвящен IV кинофестивалю «Западные ворота», который с 7 по 9 июля пройдет в Пскове. На фоне ухудшения отношения России с Западом фестиваль меняет свой формат и на суд зрителя приходят ленты из стран Ближнего зарубежья. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с кинорежиссером, руководителем учебного центра «Ленфильм» Андреем Егоровым о том, как он с точки зрения эксперта оценивает фильмы Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии и Таджикистана, за что сегодня следует уважать российское кино и как зрителю, который любит Бергмана и Тарковского, найти среди современного российского кинематографа те картины, которые его не разочаруют.
Источник: ПЛН-FM
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