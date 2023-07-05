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«Беседка»: Доступная среда глазами родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет

06.07.2023 08:50 «ПЛН-FM»

В рамках цикла программ, посвященных доступной среде и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, мы беседуем с председателем регионального отделения «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в представительстве своих интересов» по Псковской области Ириной Артемьевой.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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