«Беседка»: Доступная среда глазами родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет

В рамках цикла программ, посвященных доступной среде и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, мы беседуем с председателем регионального отделения «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в представительстве своих интересов» по Псковской области Ириной Артемьевой.

Источник: ПЛН-FM