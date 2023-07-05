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«Беседка»: Дмитрий Месхиев о настоящем и будущем кинофестиваля «Западные ворота»
06.07.2023 19:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.
Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о IV кинофестивале «Западные ворота», который уже завтра открывается в Пскове, о том, какое будущее ждет фестиваль и почему Псковская область — идеальный регион для киносъемок.
Источник: ПЛН-FM
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