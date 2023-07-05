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«Беседка»: Дмитрий Месхиев о настоящем и будущем кинофестиваля «Западные ворота»

06.07.2023 19:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о IV кинофестивале «Западные ворота», который уже завтра открывается в Пскове, о том, какое будущее ждет фестиваль и почему Псковская область — идеальный регион для киносъемок.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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