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«Беседка»: Итоги 7-летней работы единственной в Псковской области клиники ЭКО

10.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»

В новом выпуске программы «Беседка» речь пойдет о репродуктивном здоровье псковичей и о том, как стать родителями. В случае бесплодия сегодня активно применяется технология ЭКО. Чтоб ее получить, псковичкам уже не обязательно ехать в Санкт-Петербург или в Москву. Вот уже 7 лет в псковском регионе работает клиника репродуктивного здоровья «Центр ЭКО» - единственное в Псковской области учреждение, в котором проводят экстракорпоральное оплодотворение.

Каких результатов удалось добиться его коллективу за 7 лет? Как обезопасить себя от диагноза «бесплодие»? Что такое ЭКО и как оно может помочь тем, кто мечтает завести ребенка? От чего зависит успех этой процедуры и можно ли ее пройти бесплатно? Об этом и многом другом рассказала врач-репродуктолог Ирина Дунаева.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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