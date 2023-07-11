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«Беседка»: «Александрова дорога». Путешествие в XIII век

12.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»

15 июля в деревне Самолва Гдовского района 15 июля состоится историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Подробнее о путешествии в XIII век радиослушателям рассказали начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Александр Бойчук.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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