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«Беседка»: Специальные гости гала-шоу «Битва талантов»

21.07.2023 19:00 «ПЛН-FM»

21 июля в Зеленом театре Пскова проходит гала-концерт участников проекта «Битва талантов». В состав жюри конкурса вошли шесть человек. Особенностью фестиваля в этом году стало то, что основным жюри конкурса будут зрители, которые в режиме онлайн выберут победителей во всех номинациях. О том, какие сюрпризы подготовили организаторы в этом году, в студии рассказали женский голос группы «Руки вверх» Елизавета Роднянская и DJ Miss L.A.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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