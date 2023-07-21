«Беседка»: Специальные гости гала-шоу «Битва талантов»

21 июля в Зеленом театре Пскова проходит гала-концерт участников проекта «Битва талантов». В состав жюри конкурса вошли шесть человек. Особенностью фестиваля в этом году стало то, что основным жюри конкурса будут зрители, которые в режиме онлайн выберут победителей во всех номинациях. О том, какие сюрпризы подготовили организаторы в этом году, в студии рассказали женский голос группы «Руки вверх» Елизавета Роднянская и DJ Miss L.A.

Источник: ПЛН-FM