20.07.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Муниципальный фильтр, Гуд бай, Ленин и каким должен быть День города?
«Беседка»: Специальные гости гала-шоу «Битва талантов»
21.07.2023 19:00 «ПЛН-FM»
21 июля в Зеленом театре Пскова проходит гала-концерт участников проекта «Битва талантов». В состав жюри конкурса вошли шесть человек. Особенностью фестиваля в этом году стало то, что основным жюри конкурса будут зрители, которые в режиме онлайн выберут победителей во всех номинациях. О том, какие сюрпризы подготовили организаторы в этом году, в студии рассказали женский голос группы «Руки вверх» Елизавета Роднянская и DJ Miss L.A.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати