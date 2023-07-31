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«Беседка»: О профилактике и диагностике рака легкого

01.08.2023 12:35 «ПЛН-FM»

1 августа – Всемирный день борьбы с раком легкого, поэтому новый выпуск программы посвящен профилактике этого заболевания и методам диагностики.

Сколько людей в Псковской области болеют раком легкого? У кого в основном диагностируется это заболевание? Правда ли, что оно развивается даже при пассивном курении? Можно ли распознать рак легкого на начальной стадии? Какие методы его лечения доступны в Псковском регионе? Об этом и многом другом рассказывает врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Мария Сальникова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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