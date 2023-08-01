«Легенды Псковской земли»: Основание Пскова

Новый проект «Легенды Псковской земли» стартует на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Кто первым начал княжить в Изборске? Кем были основаны Псков и Порхов? Почему дорожка Псково-Печерского монастыря называется «кровавой», а самые большие палаты Пскова — Поганкиными? Как были спасены псковичи от гнева Ивана Грозного? Что спрятано в подземелье Гремячей башни? Ответы на эти и многие другие вопросы в том виде, в котором они сложились на протяжении веков, вы услышите в программе «Легенды Псковской земли». Нескучные истории из глубины веков каждую среду будет рассказывать ведущая Анастасия Сливинская. Сегодня она поведает легенду об основании Пскова.

Источник: ПЛН-FM