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«Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка
03.08.2023 12:35 «ПЛН-FM»
С 4 по 6 августа в Гдовском районе, на берегу Чудского озера будет проходить фестиваль «Наше море». Организаторы обещают гостям летнюю музыку, танцы под открытым небом, вкусную еду, самую «большую» уху и море позитива.
Подробнее о программе фестиваля и сюрпризах, которые ждут гостей, в студии рассказали директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и начальник отдела специальных проектов ТКД Александр Робин.
Источник: ПЛН-FM
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