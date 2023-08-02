«Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка

С 4 по 6 августа в Гдовском районе, на берегу Чудского озера будет проходить фестиваль «Наше море». Организаторы обещают гостям летнюю музыку, танцы под открытым небом, вкусную еду, самую «большую» уху и море позитива.

Подробнее о программе фестиваля и сюрпризах, которые ждут гостей, в студии рассказали директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и начальник отдела специальных проектов ТКД Александр Робин.

Источник: ПЛН-FM