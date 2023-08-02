www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
26 июля 2 августа 25 июля 19 июля 12 июля 20 июля 1 августа 1 августа 31 июля 28 июля 2 августа 23 июня 26 июля 19 июля Телефон прямого эфира 20 июля

«Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка

03.08.2023 12:35 «ПЛН-FM»

С 4 по 6 августа в Гдовском районе, на берегу Чудского озера будет проходить фестиваль «Наше море». Организаторы обещают гостям летнюю музыку, танцы под открытым небом, вкусную еду, самую «большую» уху и море позитива.

Подробнее о программе фестиваля и сюрпризах, которые ждут гостей, в студии рассказали директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и начальник отдела специальных проектов ТКД Александр Робин.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты