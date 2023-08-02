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«Беседка»: Дети и средства индивидуальной мобильности

03.08.2023 09:00 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» продолжает цикл программ, посвященных вопросам детского дорожно-транспортного травматизма по итогам первого полугодия 2023 года. Тема нового выпуска — дети и средства индивидуальной мобильности.

Родители часто покупают своим детям мотороллеры, электросамокаты и гироскутеры. Кроме того, подростки нередко берут электросамокаты на прокат самостоятельно. Как часто попадают в ДТП юные «водители» СИМ? Кто чаще страдает – сами дети-«водители» или пешеходы, в которых они врезаются? Как научить детей безопасному поведению на дороге? На эти и другие вопросы ответила инспектор по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции Елена Степанова.

 


 

 

Источник: ПЛН-FM



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