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02.08.2023 09:00 «Беседка»: Об археологическом сезоне-2023 и 40-летии объединенной археологической экспедиции
«Беседка»: Дети и средства индивидуальной мобильности
03.08.2023 09:00 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» продолжает цикл программ, посвященных вопросам детского дорожно-транспортного травматизма по итогам первого полугодия 2023 года. Тема нового выпуска — дети и средства индивидуальной мобильности.
Родители часто покупают своим детям мотороллеры, электросамокаты и гироскутеры. Кроме того, подростки нередко берут электросамокаты на прокат самостоятельно. Как часто попадают в ДТП юные «водители» СИМ? Кто чаще страдает – сами дети-«водители» или пешеходы, в которых они врезаются? Как научить детей безопасному поведению на дороге? На эти и другие вопросы ответила инспектор по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции Елена Степанова.
Источник: ПЛН-FM
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