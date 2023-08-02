«Беседка»: Дети и средства индивидуальной мобильности

Радио «ПЛН FM» продолжает цикл программ, посвященных вопросам детского дорожно-транспортного травматизма по итогам первого полугодия 2023 года. Тема нового выпуска — дети и средства индивидуальной мобильности.

Родители часто покупают своим детям мотороллеры, электросамокаты и гироскутеры. Кроме того, подростки нередко берут электросамокаты на прокат самостоятельно. Как часто попадают в ДТП юные «водители» СИМ? Кто чаще страдает – сами дети-«водители» или пешеходы, в которых они врезаются? Как научить детей безопасному поведению на дороге? На эти и другие вопросы ответила инспектор по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, капитан полиции Елена Степанова.





Источник: ПЛН-FM