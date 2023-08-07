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«Беседка»: Наблюдение за дистанционным электронным голосованием

08.08.2023 19:00 «ПЛН-FM»

В рамках цикла программ, посвященных общественному наблюдению на выборах, поговорим о наблюдении за дистанционным электронным голосованием. В Псковской области ДЭГ впервые было применено в прошлом году на выборах в Псковскую городскую Думу, а в этом году впервые в истории региональных выборов дистанционное голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах области и на всех уровнях избирательных кампаний. Всего же в нашем регионе в сентябре пройдет 12 избирательных кампаний. О том, как и кому можно будет наблюдать за ДЭГ, ведущий Константин Калиниченко поговорил с председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым и членом Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Максимом Брюшкиным.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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