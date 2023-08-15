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«Беседка»: О фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове
16.08.2023 12:30 «ПЛН-FM»
Гостями нового выпуска программы «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стали начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин, и. о. директора МБУ «Псковский городской молодёжный центр» Мария Каменская и тренер центра «...Хоть отбавляй!», член сборной СЗФО по брейкингу Иван Андреев.
Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ними о фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
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