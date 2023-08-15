www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
10 августа 14 августа 8 августа 14 августа Телефон прямого эфира 19 июля 2 августа 10 августа 11 августа 26 июля 8 августа 4 августа 26 июля 3 августа 2 августа 26 июля

«Беседка»: О фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове

16.08.2023 12:30 «ПЛН-FM»

Гостями нового выпуска программы «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стали начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин, и. о. директора МБУ «Псковский городской молодёжный центр» Мария Каменская и тренер центра «...Хоть отбавляй!», член сборной СЗФО по брейкингу Иван Андреев.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ними о фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты