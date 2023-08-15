«Беседка»: О фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове

Гостями нового выпуска программы «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стали начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин, и. о. директора МБУ «Псковский городской молодёжный центр» Мария Каменская и тренер центра «...Хоть отбавляй!», член сборной СЗФО по брейкингу Иван Андреев.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ними о фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове.

Источник: ПЛН-FM