«Беседка»: О самом масштабном в истории Псковской области хороводе

Гостем нового выпуска программы «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал руководитель автономной некоммерческой организации «Центр реализации творческих инициатив "Время творить"» Алексей Иванов.

Тема программы - «Встаньте в круг!». Ведущий Артем Татаренко обсудил с гостем организацию самого масштабного в истории Псковской области хоровода, который состоится сегодня, 22 августа, в День государственного флага России.

Источник: ПЛН-FM