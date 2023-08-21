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«Беседка»: О самом масштабном в истории Псковской области хороводе
22.08.2023 12:30 «ПЛН-FM»
Гостем нового выпуска программы «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал руководитель автономной некоммерческой организации «Центр реализации творческих инициатив "Время творить"» Алексей Иванов.
Тема программы - «Встаньте в круг!». Ведущий Артем Татаренко обсудил с гостем организацию самого масштабного в истории Псковской области хоровода, который состоится сегодня, 22 августа, в День государственного флага России.
Источник: ПЛН-FM
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