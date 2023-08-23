www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
11 августа 2 августа 10 августа 8 августа 26 июля 10 августа 26 июля 2 августа 14 августа 14 августа 3 августа 4 августа 8 августа Телефон прямого эфира 19 июля 14 августа

«Беседка»: Музыкальный фестиваль Crescendo снова в Пскове

24.08.2023 12:30 «ПЛН-FM»

Гостем нового выпуска программы «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал лауреат международных конкурсов, лауреат III премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского Даниил Коган (скрипка).

Ведущая Дина Дабришюте обсудила с ним предстоящий музыкальный фестиваль Crescendo с участием известного пианиста Дениса Мацуева и представителей молодого поколения российских музыкантов. Он пройдет 25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии, а 26 августа в 17:00 зрителей приглашают в Зеленый театр.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты