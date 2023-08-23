«Беседка»: Музыкальный фестиваль Crescendo снова в Пскове

Гостем нового выпуска программы «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал лауреат международных конкурсов, лауреат III премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского Даниил Коган (скрипка).

Ведущая Дина Дабришюте обсудила с ним предстоящий музыкальный фестиваль Crescendo с участием известного пианиста Дениса Мацуева и представителей молодого поколения российских музыкантов. Он пройдет 25 августа в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии, а 26 августа в 17:00 зрителей приглашают в Зеленый театр.

Источник: ПЛН-FM