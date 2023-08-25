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«Беседка»: Андрей Ермаков о подготовке школ к новому учебному году

28.08.2023 12:30 «ПЛН-FM»

Накануне Дня знаний гостем нового выпуска программы «Беседка» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с гостем студии, насколько система образования Псковской области готова к новому учебному году. Все ли образовательные учреждения прошли приемку и готовы к 1 сентября? Как продвигается строительство новых школ по области? Какова ситуация с кадрами в школах и зарплатами педагогов?

 

Источник: ПЛН-FM



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