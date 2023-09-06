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«Беседка»: О музыкально-поэтическом спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа»

07.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня, 7 сентября, в Пскове открывается ХХХ Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. В течение трех недель зрители смогут увидеть яркие спектакли театров Москвы, Санкт-Петербурга и ведущих региональных театров центральной России, Сибири, Урала и Северо-Запада. Откроется фестиваль музыкально-поэтическим спектаклем «Евгений Онегин. Страницы романа». Голоса мастеров Театра имени Ленсовета – Анны Ковальчук, Сергея Мигицко, Сергея Перегудова – вступят в диалог с симфоническим оркестром Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, который исполнит произведения Чайковского.

Как родилась идея объединить музыку и поэзию на одной сцене? Каких героев сегодня увидят зрители? Все ли персонажи со страниц романа Пушкина будут на сцене? На что авторы спектакля сделали акцент в своей постановке? Об этом в рамках программы «Беседка» в прямом эфире «ПЛН FM» рассказала народная артистка России, художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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