«Беседка»: Ольга Тимофеева о пользе «культурных» ТОСов

Гость студии – председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ней о пользе территориального общественного самоуправления для развития культуры.

Источник: ПЛН-FM