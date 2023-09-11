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«Беседка»: Ольга Тимофеева о пользе «культурных» ТОСов

12.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии – председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ней о пользе территориального общественного самоуправления для развития культуры.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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