11.09.2023 18:30 Рейтингомер: итоги выборов, падение яблочной аномалии и отставка в региональном правительстве
11.09.2023 10:04 «Собственной персоной»: Михаил Ведерников об итогах первой пятилетки, проблемах и образе будущего
«Беседка»: Ольга Тимофеева о пользе «культурных» ТОСов
12.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии – председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.
Ведущий Артем Татаренко поговорил с ней о пользе территориального общественного самоуправления для развития культуры.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати