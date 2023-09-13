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«Беседка»: Татьяна Пасман о новациях в образовании и актуальных проблемах педагогов

14.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии – депутат Псковской городской Думы, методист кафедры методологии постдипломного педагогического образования ПОИПКРО Татьяна Пасман. Ведущая Кузнецова поговорила с ней о новациях в образовании и актуальных проблемах педагогов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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