«Беседка»: Татьяна Пасман о новациях в образовании и актуальных проблемах педагогов

Гость студии – депутат Псковской городской Думы, методист кафедры методологии постдипломного педагогического образования ПОИПКРО Татьяна Пасман. Ведущая Кузнецова поговорила с ней о новациях в образовании и актуальных проблемах педагогов.

Источник: ПЛН-FM