www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
9 октября 13 сентября 2 октября 4 августа 4 октября Телефон прямого эфира 5 октября 6 октября 27 сентября 20 сентября 10 октября 28 сентября 3 октября 3 октября 2 октября Телефон прямого эфира

«Беседка»: Ольга Беляцкая о модернизации почтовых отделений, жалобах и работе над ошибками

11.10.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая.

Буквально пару дней назад, 9 октября, отмечался Всемирный день почты, и сегодня руководитель Псковского филиала рассказала, с каким результатом его сотрудники пришли к этой дате: сколько почтовых отделений функционирует в регионе, сколько пришлось закрыть, а сколько удалось модернизировать, какие услуги оказывает УФПС Псковской области, на что чаще всего жалуются псковичи после посещения почтовых отделений.

Также Ольга Беляцкая рассказала, какую работу над ошибками проводят сотрудники «Почты России», чтобы устранить недочеты в деятельности, и по каким направлениям будет реализовано соглашение о сотрудничестве, которое в конце лета подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

Ведущий — Дмитрий Иванов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты