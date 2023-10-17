«Беседка»: Новый руководитель псковского МФЦ Ольга Степанова о своих задачах и планах

В Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области произошли перемены — Екатерина Ершова, в течение 4 лет руководившая учреждением, назначена на пост руководителя регионального Фонда инвестиционного развития, а врио директора МФЦ назначена Ольга Степанова, которая до недавнего времени работала на должности заместителя директора.

Сегодня в студии Ольга Степанова рассказала, каковы будут ее задачи на новом посту, как она оценивает эффективность МФЦ, какие новые услуги будут предоставлять его отделения и по какому пути в целом будут дальше развиваться.

Источник: ПЛН-FM