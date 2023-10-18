«Беседка»: О профориентации в школе и профильных психолого-педагогических классах

С 1 сентября во всех школах страны внедрена единая модель профориентационной деятельности. Что такое профминимум, какую задачу он должен решить и какие направления включает? Как проходит обучение в профильных классах и каковы требования к преподавателям?

Об этом в рамках программы рассказали временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и директор средней школы города Пскова №47 Иван Шагин. Отдельное внимание вони уделили теме реализации в Псковской области проекта по формированию сети профильных психолого-педагогических классов.

Источник: ПЛН-FM