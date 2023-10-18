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«Беседка»: О профориентации в школе и профильных психолого-педагогических классах
19.10.2023 12:35 «ПЛН-FM»
С 1 сентября во всех школах страны внедрена единая модель профориентационной деятельности. Что такое профминимум, какую задачу он должен решить и какие направления включает? Как проходит обучение в профильных классах и каковы требования к преподавателям?
Об этом в рамках программы рассказали временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и директор средней школы города Пскова №47 Иван Шагин. Отдельное внимание вони уделили теме реализации в Псковской области проекта по формированию сети профильных психолого-педагогических классов.
Источник: ПЛН-FM
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