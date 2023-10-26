«Беседка»: О безопасности дорожного движения в осенне-зимний период

Осень несёт в себе много опасностей, связанных с непогодой, туманами и дождями. День становится короче, темнеет рано и очень быстро. Это время повышенной опасности для пешеходов, потому что очень часто водители их просто не видят в темноте. Подтверждает ли статистика, что в это время увеличивается число ДТП с пешеходами? Как обезопасить себя на темных осенних улицах? Какую опасность таит в себе капюшон? Чем опасен снег? Об этом рассказала инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова.

Источник: ПЛН-FM