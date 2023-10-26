www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 октября 20 октября Телефон прямого эфира 23 октября 25 октября 23 октября 26 октября 25 октября 13 октября 23 октября 25 октября 13 сентября 13 сентября 27 октября 26 октября 26 октября

«Беседка»: О безопасности дорожного движения в осенне-зимний период

27.10.2023 16:05 «ПЛН-FM»

Осень несёт в себе много опасностей, связанных с непогодой, туманами и дождями. День становится короче, темнеет рано и очень быстро. Это время повышенной опасности для пешеходов, потому что очень часто водители их просто не видят в темноте. Подтверждает ли статистика, что в это время увеличивается число ДТП с пешеходами? Как обезопасить себя на темных осенних улицах? Какую опасность таит в себе капюшон? Чем опасен снег? Об этом рассказала инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты