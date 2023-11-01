«Беседка»: «Ночь искусств» в Псковском музее-заповеднике

Гостями нового выпуска программы «Беседка» в эфире ПЛН FM (102,6 FM) стали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и начальник службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Псковского музея-заповедника Алексей Голубев.

Они рассказали о том, как пройдет в этом году акция «Ночь искусств» в Псковском музее-заповеднике.

Источник: ПЛН-FM