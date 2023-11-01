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«Беседка»: «Ночь искусств» в Псковском музее-заповеднике

02.11.2023 09:00 «ПЛН-FM»

Гостями нового выпуска программы «Беседка» в эфире ПЛН FM (102,6 FM) стали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и начальник службы музейных проектов и культурно-просветительских мероприятий Псковского музея-заповедника Алексей Голубев.

Они рассказали о том, как пройдет в этом году акция «Ночь искусств» в Псковском музее-заповеднике.

 

Источник: ПЛН-FM



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