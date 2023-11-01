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«Беседка»: Чем Изборский музей-заповедник порадует гостей?
02.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гостем программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 ноября, стала директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.
Она рассказала об уникальных выставках, о ниточках, связывающих учреждение с Псково-Печерской обителью, фестивале реконструкции «Железный град» и поделилась итогами летнего туристического сезона и предстоящими планами. Кроме того, ведущий Дмитрий Иванов выяснил, какую роль в судьбе Изборска сыграл митрополит Тихон.
Об этом и многом другом — в эфире.
Источник: ПЛН-FM
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