«Беседка»: Как автомобилистам подготовиться к зиме?

Гостем нового выпуска программы «Беседка» в эфире радиостанции ПЛН FM (102,6 FM) стал старший государственный инспектор БДД Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Алексей Петров.

Ведущая Анастасия Сливинская узнала, когда лучше всего «переобуть» машину, что лучше - «липучка» или «шипы», существуют ли штрафы за езду зимой на летней резине, и о чем еще стоит подумать автолюбителям, подготавливая машину к зимнему периоду.

Источник: ПЛН-FM