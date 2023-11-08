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«Беседка»: Талантливы и красивы

09.11.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Новый выпуск посвящен фестивалю «Мисс и Миссис Псков-2023», финальный этап которого 25 ноября состоится в СРК «Простория».

Сегодня директор конкурса Николай Королев на правах ведущего программы пообщался с участницами фестиваля - Мисс Талант 2023 Анной Мосоловой и Миссис талант 2023 Натальей Пескиной. Гостьи студии поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе и ожиданиями от финала.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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