«Беседка»: Талантливы и красивы

Новый выпуск посвящен фестивалю «Мисс и Миссис Псков-2023», финальный этап которого 25 ноября состоится в СРК «Простория».

Сегодня директор конкурса Николай Королев на правах ведущего программы пообщался с участницами фестиваля - Мисс Талант 2023 Анной Мосоловой и Миссис талант 2023 Натальей Пескиной. Гостьи студии поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе и ожиданиями от финала.

Источник: ПЛН-FM