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«Беседка»: О мерах безопасности на дорогах в предзимье

13.11.2023 19:00 «ПЛН-FM»

В гостях у Любови Кузнецовой побывал начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Он рассказал, какие меры безопасности следует соблюдать на дорогах автомобилистам и пешеходам в предзимье, почему так важно менять резину с летней на зимнюю, действительно ли самое опасное время межсезонья – это сумерки и какую работу проводят сотрудники ГИБДД в целях профилактики ДТП в осенне-зимний период.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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