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«Беседка»: О мерах безопасности на дорогах в предзимье
13.11.2023 19:00 «ПЛН-FM»
В гостях у Любови Кузнецовой побывал начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Он рассказал, какие меры безопасности следует соблюдать на дорогах автомобилистам и пешеходам в предзимье, почему так важно менять резину с летней на зимнюю, действительно ли самое опасное время межсезонья – это сумерки и какую работу проводят сотрудники ГИБДД в целях профилактики ДТП в осенне-зимний период.
Источник: ПЛН-FM
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