«Беседка»: О мерах безопасности на дорогах в предзимье

В гостях у Любови Кузнецовой побывал начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Он рассказал, какие меры безопасности следует соблюдать на дорогах автомобилистам и пешеходам в предзимье, почему так важно менять резину с летней на зимнюю, действительно ли самое опасное время межсезонья – это сумерки и какую работу проводят сотрудники ГИБДД в целях профилактики ДТП в осенне-зимний период.

Источник: ПЛН-FM