«Беседка»: О деятельности филиала Российского общества «Знание» в Псковской области
14.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Новый выпуск посвящен деятельности филиала Российского общества «Знание» в Псковской области.
Что это за организация, каковы ее цели, по каким направлениям она осуществляет свою деятельность и насколько активно представлена в псковском регионе? На эти и другие вопросы ответили директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области, заведующий центром языкового образования ПОИПКРО Елена Печерская и врио ректора ПОИПКРО, региональный координатор Российского общества «Знание» в Псковской области в сфере образования Екатерина Гончарова.
Источник: ПЛН-FM
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