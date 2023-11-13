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«Беседка»: О деятельности филиала Российского общества «Знание» в Псковской области

14.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Новый выпуск посвящен деятельности филиала Российского общества «Знание» в Псковской области.

Что это за организация, каковы ее цели, по каким направлениям она осуществляет свою деятельность и насколько активно представлена в псковском регионе? На эти и другие вопросы ответили директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области, заведующий центром языкового образования ПОИПКРО Елена Печерская и врио ректора ПОИПКРО, региональный координатор Российского общества «Знание» в Псковской области в сфере образования Екатерина Гончарова.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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