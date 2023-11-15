15.11.2023 12:35 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Пскова шведами в 1615 году. Часть II
«Беседка»: Марина Борисенкова о транспортной доступности людей с ограниченными возможностями
16.11.2023 13:00 «ПЛН-FM»
В рамках цикла программ, посвященных доступной среде и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, Любовь Кузнецова беседует с председателем Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Мариной Борисенковой. Интервью посвящено теме транспортной доступности людей с ограниченными возможностями.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати