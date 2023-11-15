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«Беседка»: Марина Борисенкова о транспортной доступности людей с ограниченными возможностями

16.11.2023 13:00 «ПЛН-FM»

В рамках цикла программ, посвященных доступной среде и социальной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, Любовь Кузнецова беседует с председателем Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Мариной Борисенковой. Интервью посвящено теме транспортной доступности людей с ограниченными возможностями.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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