«Беседка»: Станислав Стармолотов о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год

Сегодня, 20 ноября, в России отмечается День работника транспорта. Гостем студии в свой профессиональный праздник стал и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о завершении сезона дорожных работ в Псковской области и о планах на следующий год.

Источник: ПЛН-FM