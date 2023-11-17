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«Беседка»: Станислав Стармолотов о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год

20.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня, 20 ноября, в России отмечается День работника транспорта. Гостем студии в свой профессиональный праздник стал и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о завершении сезона дорожных работ в Псковской области и о планах на следующий год.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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